Mauro Icardi con la mascherina dell'ossigeno, la foto-disastro: si mostra così e si scatena l'inferno

Mauro Icardi ha pubblicato alcuni immagini mentre indossa la maschera dell'ossigeno. L'attaccante del Psg è apparso nelle stories di Instagram mentre era su un lettino con evidenti problemi respiratori. L'ex interista poi, in uno scatto successivo, ha spiegato il motivo: si stava sottoponendo a una normale seduta post-allenamento di una terapia volta al recupero totale a livello cardio-respiratorio. Una situazione che capita a tutti i calciatori professionisti e in tutte le squadre. Una operazione di prammatica per il calcio e per gli sport di fatica in generale.

Icardi poi, nella storia successiva, ha pubblicato anche immagine della camera iperbarica che il Psg ha fornito ai suoi calciatori per seguire la terapia: "Per tutti quelli che me lo chiedono, è una camera iperbolica che ho in casa e si usa per prevenire infortuni e recuperare più velocemente dopo partite e allenamenti. Si respira ossigeno puro a una pressione tre volte più alta rispetto a quella atmosferica", ha spiegato ai suoi follower che avevano cominciato a preoccuparsi e poi anche, sapendo il motivo delle foto, anche a criticare l'atteggiamento dell'argentino.

Wanda Nara infine rassicurato i follower mostrando le immagini della cena e smentendo l'ipotesi del ricovero: "Cibo semplice e sano, scendi a mangiare tesoro", ha scritto la showgirl. Quindi niente di grave per l'ex interista, ma in molti dei suoi fan hanno sottolineato la mancanza di tatto nel mostrare la maschera d'ossigeno in questo periodo di emergenza sanitaria.

