Lorenzo Insigne, la scenata isterica dopo Sassuolo-Napoli. "Squadra di m***a": calci e urla, interviene Gattuso

04 marzo 2021 a

a

a

La frustrazione del Napoli, la rabbia di Lorenzo Insigne. Gli azzurri vengono riacciuffati dal Sassuolo al 95', su rigore, per un 3-3 beffardo che li allontana dalla corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Fuori dalla Coppa Italia e dall'Europa League, agli uomini di Rino Gattuso non resta che il campionato, ma il gruppo sembra sfaldato, deluso. E l'immagine di capitan Insigne che esce dal campo inveendo e insultando è emblematica.

Il fantasista della Nazionale assiste all'ingenuità del compagno Manolas, che regala il rigore all'ultimo secondo poi trasformato da Caputo, e perde letteralmente la testa. "Squadra di m***a", urla Insigne, e non è chiaro se si riferisca al Napoli o al Sassuolo, ma il sospetto che parli della propria è fortissimo. Il calciatore ha tirato calci a una bottiglietta d'acqua e a un cartellone pubblicatario, e solo l'intervento di Gattuso è riuscito a placare Insigne, evitando che le escandescenze degenerassero in qualcosa di peggiore. In tutta risposta, il Napoli ha deciso di prolungare il silenzio stampa iniziato lo scorso 21 febbraio, dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.