Napoli, Faouzi Ghoulam e una carriera maledetta: terzo infortunio al ginocchio in meno di 4 anni

Proprio nel momento in cui sembrava esser in procinto di tornare ai suoi livelli, Faouzi Ghoulam è costretto a fermarsi nuovamente, almeno fino alla fine di questa stagione. L'algerino è stato subito operato, dopo al rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro con interessamento del menisco. Per Ghoulam è il quinto lungo stop negli ultimi 40 mesi. Il 2 novembre 2017 la prima rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Soltanto il primo di una lunga serie di guai fisici che l'hanno tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco. La frattura della rotula nella stessa stagione del primo infortunio, durante il suo percorso di recupero. Operato una seconda volta nel luglio del 2018. La scorsa stagione, invece, molti guai muscolari che di fatto non gli hanno permesso di esser preso in considerazione da Rino Gattuso. Quest'anno aveva già contratto il Covid-19, adesso la rottura del crociato destro.

Proprio stamattina il calciatore è arrivato a Roma per sostenere gli esami di rito che hanno stabilità l'entità del problema fisico: una sentenza da brividi per lui che si era già operato due volte all'altro ginocchio, quello destro. Il comunicato del Napoli però è molto chiaro: "Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, assisito dal responsabile dello Staff Medico Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart". Il recupero del giocatore sarà molto lungo. Secondo le ultime previsioni dovrebbe tornare in campo il prossimo agosto.

