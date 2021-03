Espn, in studio crolla un maxischermo: lo vedete il giornalista? A un millimetro dalla disgrazia

11 marzo 2021 a

Paura e spavento in diretta negli studi televisivi di Espn della Colombia. martedì nove marzo, durante il post partita della gara Juventus-Porto il giornalista colombiano Carlos Orduz è stato schiacciato da un maxi-schermo che si è staccato all’improvviso travolgendolo alle spalle.

Terrore negli occhi del conduttore che ha cercato di sincerarsi delle condizioni del collega e poi, capito che fortunatamente non aveva riportato gravi conseguenze, ha ripreso la conduzione del programma dando la linea alla pubblicità per cercare di far passare del tempo e rimettere le cose a posto. In studio erano presenti in studio vari giornalisti. Visibile la paura e la tensione improvvisa sul volto del conduttore, dopo il doppio impatto sulla nuca, causato dal crollo dello schermo, e di quello sul tavolo di conduzione col viso dello stesso Orduz.

A rassicurare poi definitivamente i telespettatori, nel frattempo allarmatisi per quanto accaduto in diretta, è stato lo stesso Carlo Orduz via Twitter. Il giornalista ha spiegato di aver accusato soltanto un brutto colpo al naso e un evidente livido, ma nessuna frattura. “A chi mi ha scritto e mi ha salutato, sull’incidente di ieri sera, devo dire che sto bene, grazie a Di, dopo il controllo medico, i rispettivi esami, è stato escluso qualsiasi problema, solo un livido e un colpo al naso (nessuna frattura). Saluti e grazie“, ha scritto il giornalista ospite della tv colombiana, apparso poi in un video per ringraziare quanti si erano preoccupati per la sua salute.

