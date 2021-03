Cristiano Ronaldo, voci dalla Francia: "Il Psg sta preparando l'assalto", con la Juventus è già finita?

11 marzo 2021 a

Cristiano Ronaldo e la Juventus sono giunti al capolinea? È ancora presto per dirlo, ma di certo c’è che la prossima sarà un’estate di profonde riflessioni in casa bianconera. Da quando il fenomeno portoghese è sbarcato a Torino con l’obiettivo dichiarato di mettere finalmente le mani sulla Champions League, dopo le due finali perse sotto la gestione di Massimiliano Allegri, sono arrivate un’eliminazione ai quarti e due agli ottavi, tra l’altro contro squadre ampiamente alla portata come Lione e Porto.

La sensazione è che il ciclo di CR7 in bianconero possa essere già finito, anche alla luce della prestazione deludente offerta dal portoghese in occasione della sfida di ritorno con il Porto: a tenere in vita la Juventus è stato Federico Chiesa, che si è caricato sulle spalle tutto il peso della squadra, trascinandola a una rimonta poi non completata. Cristiano Ronaldo è invece rimasto in ombra per tutta la partita, con i quotidiani sportivi che sono stati molto severi con lui.

A due giorni dalla cocente uscita dalla Champions, non mancano già i rumors sulla possibile partenza del portoghese: Le Parisien oggi scrive che il Paris Saint-Germain è sempre interessato a lui e starebbe preparando l’assalto in estate per portarlo alla corte di Pochettino. I contatti tra il procuratore Jorge Mendes e il presidente Nasser Al Khelaifi sono continui, ma è ancora presto per parlare di trattativa, essendoci molto calcio da giocare da qui al termine della stagione.

