America's Cup, Luna Rossa si morde le mani: 2-2 con New Zealand, errore decisivo in quarta regata

Meno equilibrio, stesse emozioni nella finale della 36esima America's Cup di vela. Gli italiani di Luna Rossa dominano la terza regata e perdono nettamente la quarta contro i padroni di casa di Emirates New Zealand. Risultato: 2-2, pareggio come nel corso delle prime due regate molto più "alla pari". Il primo team che arriverà a vincere 7 regate si aggiudicherà il più antici e prestigioso torneo del mondo del mare, e l'impressione è che sarà una delle sfide più combattute di sempre, nella speranza che Luna Rossa non debba recriminare per questo avvio. La differenza, soprattutto se nella baia di Auckland continueranno a soffiare venti leggerissimi, la faranno le partenze e la capacità dei due equipaggi di sbagliare il meno possibile, a livello tattico, tecnico e mentale. Luna Rossa ha chiuso la prima regata della seconda giornata con 37 secondi di vantaggio sui neozelandesi, con i kiwi che si rifanno nella seconda regata sfruttando un errore in partenza degli sfidanti. Si replica domani, e le condizioni meteo dovrebbero essere simili.

