Cristiano Ronaldo, addio alla Juventus. La voce dalla Spagna: "Tornerà al Real Madrid"

12 marzo 2021 a

a

a

Arriva una clamorosa indiscrezione dalla Spagna sul futuro di Cristiano Ronaldo e sul suo possibile addio alla Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions contro il Porto. "Jorge Mendes ha parlato con il Real Madrid della possibilità del ritorno di Cristiano Ronaldo". La fonte è un giornalista sempre molto vicino alle vicende dei blancos, Mendes avrebbe infatti già sondato il terreno per il ritorno a Madrid. I movimenti, spiega il quotidiano spagnolo Marca, potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.

"Queste cose bisogna dirle". Anche Fabio Capello massacra Cristiano Ronaldo: "Imperdonabile e senza scusanti"

L'idea di un possibile ritorno sarebbe passata per la testa del giocatore. La Juve, inoltre, sta attraversando un momento economico delicato e la situazione è ancora più delicata dopo l'eliminazione europea. A Torino ci stanno pensando seriamente a cedere CR7, anche a causa del suo alto stipendio. Il problema più grosso per l'addio alla Juve, scrive il Corriere dello Sport, riguarda la questione fiscale: solo in Italia il portoghese ha la possibilità di pagare solo il 25 per cento del suo reddito, cosa difficile da eguagliare in qualsiasi altra nazione.

La Juve ha deciso, addio a Cristiano Ronaldo per 60 milioni. Le piste: dove giocherà il fenomeno

L’effetto più vistoso di Ronaldo in bianconero, al di là delle conquiste sportive, è quello degli sponsor: i contratti Adidas e Jeep, rinnovati a condizioni migliori. Il premio per indossare i kit dell’azienda tedesca è balzato da 23 a 51 milioni annui: beneficio che si estenderà al 2026. Adidas ha poi riconosciuto una tantum alla Juventus 15 milioni per il 2018/19, ragionevolmente ascrivibili all’effetto-CR7. E sono forse proprio questi particolari che potrebbero far riflettere entrambe le parti prima di dirsi addio.

Video su questo argomento Il pallone racconta - Juve e Ronaldo dicono addio alla Champions

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.