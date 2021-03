Serie A, mai stuzzicare CR7: tripletta devastante in 30'. La Juventus passa a Cagliari 3-1

14 marzo 2021 a

Mai stuzzicare Cr7 e mettere in dubbio le qualità di un campione. In meno di trenta minuti Ronaldo smonta le critiche piovutegli addosso dopo l'uscita dalla Champions League, realizza tre reti che piegano il Cagliari e 'rialza' la Juventus riconsegnandole fiducia, forza e coraggio per dare l'assalto al finale di stagione ora che l'Europa per la terza volta è volata via.

Con una determinazione e una capacità di incidere sul match da autentico fuoriclasse che ultimamente non gli veniva riconosciuta, il portoghese ha lanciato un messaggio a tutti confermando quanto dichiarato ala vigilia: la storia non si cancella, i veri campioni si spezzano mai. E lui così, di testa, su rigore e poi con un destro potente zittisce tutti prendendo per mano la squadra proprio nel momento più delicato della stagione e mettendo il fiato sul collo delle due milanesi.

I sardi hanno avuto la sfortuna di incrociare la Signora nella giornata sbagliata pagando anche i coraggio di voler cercare subito di raddrizzare l match dopo la prima segnatura: si è inevitabilmente scoperta e Cr7 l'ha punita grazie anche alla forza di tutta la squadra schierata a trazione anteriore, quasi fosse un 4x4. Con insieme dal primo minuto Kulusevski, Morata, Chiesa e il portoghese. Un caterpillar che ha lasciato il Cagliari in briciole e portato Cr7 a 23 centri in campionato. La Juve si rilancia e a meno 10 dall'Inter (con una sfida da recuperare, quella contro il Napoli) mentre il Cagliari, alla prima sconfitta della gestione Semplici, torna a tremare, ferma a 22 punti, al quart'ultimo posto.

