Domenica Live, Stefano Tacconi: "Ho rischiato di finire sulla sedia a rotelle". Il dramma che in pochissimi conoscevano

"Ho quattro viti nel corpo. Ho rischiato di finire sulla sedia a rotelle": Stefano Tacconi si confessa a Domenica Live nel salotto di Barbara D'Urso. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale azzurra, infatti, si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla schiena per via di un'ernia al disco. Un periodo non facile per lui, che ha dovuto sopportare anche il dolore per la morte di alcuni amici come Maradona.

Al dolore fisico e personale si sono aggiunte, poi, alcune difficoltà in famiglia. Tacconi, infatti, ha dichiarato di volersi separare dalla moglie Laura Speranza, accanto a lui in studio. "Non voglio lasciare mia moglie o i miei figli, ma ho bisogno di più spazi per me", ha raccontato lo sportivo. E a tal proposito Tacconi ha rivelato di voler andare in Cina come allenatore, ma da solo, senza la sua famiglia.

Barbara D'Urso, allora, gli ha proposto il ragionamento opposto. Gli ha chiesto se lui consentirebbe alla moglie di andare in Cina per un anno da sola. Stefano Tacconi ha risposto di sì e ha continuato: "Tutto quello che sta succedendo, il lockdown e via dicendo, porta a pensare: quanto tempo mi resta da vivere?". La moglie del campione, tuttavia, ha detto che quella del marito potrebbe anche essere solo una scusa per lasciarla. L'ex calciatore, però, ha spiegato di non avere nessun'altra relazione e di essere ancora innamorato di Laura: "Mi manca stare un po’ da solo, riprendermi mentalmente un po’ di tranquillità".

