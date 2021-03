Lele Adani smaschera il big di Serie A: "Con tre-quattro ragazze diverse ogni giorno". Proprio quello, fuori il nome

16 marzo 2021 a

a

a

Saliou Lassissi, ex difensore di Fiorentina e Roma, è stata una meteora nel calcio italiano, ma ha lasciato comunque il segno. Lele Adani, alla Bobo Tv su Twitch, suo compagno di squadra a Firenze ha raccontato le imprese amatorie del suo ex compagno ivoriano: “Quando tornava dalla Costa d’Avorio, era sfinito. Non riusciva neanche a completare un giro di campo durante gli allenamenti", ha rivelato Adani.

"Crespo era disperato, non segnava. Ecco come l'ho fatto sbloccare". I ricordi piccanti di Asprilla

"Lui mi spiegò che riceveva una montagna di lettere e foto e ogni volta che rientrava nel suo Paese andava con 3-4 ragazze diverse ogni giorno. Poi tornava in Italia e ci metteva un mese a riprendersi”. Alla Fiorentina l'allenatore quel periodo era Fatih Terim e non lo faceva giocare, ma - ha svelato sempre Adani - allo stesso tempo gli negò anche la possibilità di andare al Napoli durante una sessione di mercato.

"Solo lo stallone della Canalis, carriera rovinata". Donne, sesso e bella vita, la più clamorosa accusa contro Elisabetta

“Un giorno Lassissi andò da lui nello spogliatoio e gli disse: 'Tu sei l'imperatore (il soprannome dato all'allenatore turco nel mondo del calcio, ndr), ma io a casa mia sono capo tribù. Da oggi voglio giocare sempre, sennò con me finisci male”, ha detto sempre il commentatore Sky. "In una amichevole con il Boca Juniors si è spaccato tibia e perone e non ha più giocato”. Antonio Cassano, invece, lo ha conosciuto alla Roma, stagione 2001-2002: “Io insultavo tutti. Una volta feci arrabbiare anche lui. Ricordo che mi prese per le orecchie e mi tirò su di peso. Da quel momento gli dissi: 'Tu sarai il mio bodyguard'. Quando mi inc******** chiamavo lui e tutti andavano fuori dai cog*****. Aveva una forza impressionante. Sembrava Thuram, anche se tatticamente era un po' anarchico…", ha concluso FantAntonio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.