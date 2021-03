Coppa America, Luna Rossa perde con onore. New Zealand, un trionfo storico: è l'era "all blacks"

17 marzo 2021 a

Troppo forte Team New Zealand, e Luna Rossa deve arrendersi con onore: l'America's Cup di vela va ai Kiwi padroni di casa, che nella baia di Auckland vincono 7-3 sugli italiani di Prada e si aggiudicano il prestigioso trofeo per la quarta volta negli ultimi 26 anni. Un ciclo da record cominciato nel 1995 a San Diego e proseguito nel 2000 ad Auckland (sempre contro Luna Rossa) con Russell Coutts alla guida, quindi con Peter Burling e i trionfi di Bermuda nel 2017 contro Oracle (c'era Spithill, oggi su Luna Rossa, al timone) e l'ultima, di oggi. oltre a tre finali perse e una sola saltata, nel 2010 (la sfida fu tra Alinghi e Oracle).

La decima regata, rinviata ieri per mancanza di vento, vede New Zealand partire subito forte, in vantaggio, tenendo i rivali a distanza. Per Luna Rossa, la consolazione di aver vinto alla grande la Prada Cup e di essere stata avversario ostico degli "all blacks" almeno fino alla quarta giornata di regate, prima del crollo finale legato alla maggiore velocità di punta dei padroni di casa e alla mancanza di vento. Anche per questo patron Patrizio Bertelli ha già detto che il team italiano prenderà parte anche alla prossima edizione della coppa, la 37esima, quando gli sfidanti saranno gli inglesi di Ben Anslie e di Ratcliffe, mister Ineos.

