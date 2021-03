Inter, emergenza coronavirus: “Positivo anche Handanovic”, si rischia un focolaio? 

17 marzo 2021 a

La Serie A, e il mondo del calcio in generale, è ormai abituata a dover fare i conti con il coronavirus. Che sembra quasi una cosa normale, e invece è quanto di più anomalo possa capitare, anche agli sportivi, perché non è vero che per loro il Covid è una passeggiata senza conseguenze. Dopo la positività accertata di Danilo D’Ambrosio, in casa Inter il nuovo giro di tamponi molecolari ha evidenziato un nuovo contagio: quello di Samir Handanovic che, come previsto dal protocollo sanitario, è stato rimandato a casa dall’allenamento e messo in isolamento.

Intanto continua a essere monitorata la situazione del resto della squadra, nella speranza che non emergano altri positivi: sabato sera i nerazzurri di Antonio Conte saranno impegnati nell’importante sfida di campionato con il Sassuolo. Ovviamente l’Inter si trova in isolamento fiduciario - e ci rimarrà per due settimane - mentre l’ars di Milano ha dato il via libera al tragitto casa-lavoro dei giocatori nerazzurri. Come previsto dal protocollo, è stato imposto l’obbligo di mangiare e fare le docce nelle proprie camere alla Pinetina, onde evitare qualsiasi tipo di contatto a rischio.

Il match con il Sassuolo non sembra essere in dubbio, mentre sarà da valutare la situazione dei giocatori che potrebbero essere convocati in nazionale e che da sabato sera dovranno rispondere alle chiamate dei rispettivi ct. L’Ats di Milano potrebbe intervenire alla luce dell’isolamento fiduciario della squadra e decidere di non concedere il via libera ai giocatori interessati dalle convocazioni.

