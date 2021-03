Champions League, fuori anche la Lazio: altro ko con il super Bayern. Italia, il fallimento è totale

17 marzo 2021 a

Fuori anche la Lazio, dopo Juventus e Atalanta, E così l'Italia resta senza squadre ai quarti di Champions League. L'eliminazione dei biancocelesti era prevedibile, dopo il ko 4-1 all'Olimpico: all'Allianz Stadium, il Bayern Monaco vince "solo" 2-1 con gol di Lewandowski su rigore e Choupo-Moting. La squadra di SImone Inzaghi accorcia nel finale con Parolo e soprattutto salva la faccia dopo la brutta figura dell'andata, tenendo il campo dignitosamente. Peraltro, il mister piacentino ha deciso di pensare al campionato, tenendo il bomber Ciro Immobile in panchina, Un segnale chiarissimo. Nell'ultimo ottavo, il Chelsea batte l'Atletico Madrid 2-0 con reti di Zyiech ed Emerson Palmieri, bissando il successo per 1-0 ottenuto in Spagna. I quarti sono così completi: venerdì i sorteggi (anche delle semifinali) con nelle urne il Bayern e il Manchester City di Guardiola, favoriti, seguiti da Real Madrid, Liverpool e Psg e dalle outsider Chelsea, Borussia Dortmund e Porto

