Leo Messi, non solo contratto a vita: il piano di Bartomeu, come gli "consegna" il Barcellona

Un contratto a vita potrebbe legare Lionel Messi per sempre al Barcellona. In seguito agli scandali soprannominati dalla stampa "Barcagate", circa 200.000 iscritti (da almeno 10 anni) allo storico club catalano hanno votato il nuovo presidente del Barcellona. Fuori tra tante polemiche Josep Maria Bartomeu, dentro Joan Laporta. Il neo-presidente del Barca, sembra voler ricucire la ferita ancora aperta con la "Pulce". Dopo essere stato accostato a Manchester City e Psg, Messi ha deciso di rimanere nel club con cui ha vinto tutto quello che poteva vincere. Sul piatto un contratto a vita e un nuovo ruolo all'interno del club, una volta terminata la sua carriera.

Secondo quanto riporta El Confidencial, l'offerta di Laporta per convincere il talento argentino consisterebbe nel ruolo di ambasciatore del club, una volta che la "Pulce" avrà appeso gli scarpini al chiodo. Dal punto di vista economico, Messi dovrà ridursi tuttavia lo stipendio del 30%, vista la situazione economica parecchio complicata del club blaugrana. I nuovi vertici societari hanno in mente un piano ben preciso, che parte dalla conferma degli attuali leader della squadra. Il progetto vedrà anche un forte investimento sui giovani che, a differenza delle scorse stagioni, dovranno essere valorizzati di più dall'organico.

Un nome su tutti Erling Braut Haaland, attaccante (a dir poco) completo, con il Borussia Dortmund che ha fissato il prezzo a 150 milioni di euro, dopo averlo acquistato per 40 milioni dall'RB Salisburgo. La situazione economica del club rende quindi difficile l'operazione, ma non sarebbe la prima volta che i blaugrana spendono cifre simili, per giocatori che, in alcuni casi, si sono poi non all'altezza. Non solo giovani nel mirino del club di Laporta, ma anche giocatori più d'esperienza per completare la rosa. Il nome caldo è quello di Sergio Aguero, in scandenza di contratto con il Manchester City la prossima estate.

