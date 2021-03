Inter, ecco quando si recupera col Sassuolo: "Stesso giorno di Juve-Napoli", sfida scudetto incrociata

18 marzo 2021 a

Il Covid ridisegna nuovamente il calendario di Serie A. Andando a colpire questa volta direttamente l'Inter lanciata verso lo scudetto. I timori così si sono confermati reali. Dopo i casi di Danilo D'Ambrosio e di Samir Handanovic, dall'ultimo giro di controlli sono emersi altri due positivi, Stefan de Vrij e Matias Vecino. La Lega Serie A ha così reso ufficiale il rinvio del match con il Sassuolo, previsto per sabato 20 marzo, a data da destinarsi.

La partita con gli emiliani, che a loro volta avevano appena recuperato la sfida con il Torino, persa 3-2, dovrebbe slittare al 7 aprile, il giorno in cui è stata calendarizzata anche Juventus-Napoli. Una data destinata a diventare fondamentale nella corsa scudetto.

Nel frattempo intanto la società nerazzurra ha replicato a distanza alle affermazioni del sindaco di Milano Beppe Sala, che in merito al progetto del nuovo stadio che sorgerà al posto di San Siro ha espresso la propria preoccupazione, ammettendo che "finché l'Inter non chiarirà il suo destino le cose per noi devono essere necessariamente ferme", in riferimento alle incertezze sul futuro della società. Dichiarazioni che in viale della Liberazione hanno giudicato "offensive nei confronti della proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano", precisa l'Inter, determinata a "prendere le decisioni conseguenti" se dovesse essere confermato che il club e la proprietà "non sono gradite all’attuale amministrazione".

