Stefano Pioli, raptus dopo Milan-United: "Tua sorella! Un ca***, cogl***". Diluvio di insulti a fine partita, rischia grossissimo

Scivolata di stile, quella di Stefano Pioli a fine partita contro il Manchester United nei confronti del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, dopo l'uscita del Milan dall'Europa League. I due avevano già battibeccato per colpa di un pallone finito verso la panchina dei Red Devils e la perdita di tempo. Dalle telecamere, che hanno intercettato la scena tra i due, psi ve prima il tecnico dello United dire: “Siete una buona squadra”, con Pioli furioso che risponde: "Good team. Good team un ca***, cog***** che non sei altro, somaro! Tua sorella good team, tua sorella”.

Le espressioni, poco in linea con lo stile di Pioli, hanno occupato sui social ampio spazio nel post partita e sono innumerevoli i video e i fotogrammi estrapolati per ricostruire l’esatta sequenze di parole che, sembra, abbia pronunciato il tecnico rossonero. E che stanno diventando un caso, dopo l’amara conclusione del percorso del Milan in Europa League.

Dopo l’andata terminata 1-1, a San Siro i Red Devils si sono imposti per 1-0 grazie alla rete decisiva di Paul Pobga. Il tecnico Stefano Pioli evidentemente non ha preso bene l’uscita dall’Europa e nel finale di gara ha palesato tutto il suo nervosismo. I rossoneri pagano una distrazione in difesa, su una palla in area di rigore che doveva essere spazzata via. Ne ha approfittato il centrocampista ex Juventus, che ha battuto Donnarumma e ha sancito l’eliminazione per Ibrahimovic e compagni.

