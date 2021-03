Europa League, la Roma pesca dal sorteggio dei quarti l'Ajax: ecco tutti gli altri accoppiamenti

19 marzo 2021 a

La Roma affonterà ai quarti di finale di Europa League l'Ajax di ten Hag. Questa la squadra uscita dal sorteggio di oggi, venerdì 19 marzo, di Europa League. A Nyon, nella sede della Uefa, la squadra di Fonseca è stata abbinata agli olandesi, che erano nel girone dell'Atalanta in Champions League. La squadra giallorossa disputerà la gara d'andata alla Johan Cruyff Arena, ospitando poi gli olandesi all'Olimpico al ritorno. Granada-United, Arsenal-Slavia Praga e Dinamo Zagabria-Villarreal gli altri accoppiamenti.

Già sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali con la Roma che, dovesse passare il turno contro l'Ajax di ten Hag, dovrà vedersela contro la vincente del doppio confronto tra Granada, capace di eliminare il Napoli, e Manchester United, che ha eliminato del Milan agli ottavi.

Gli accoppiamenti:

Granada - Manchester United (1)

Arsenal - Slavia Praga (2)

Ajax - ROMA (3)

Dinamo Zagabria - Villarreal (4)

Gli accoppiamenti delle semifinali:

Vincente quarto 1 - Vincente quarto 3

Vincente quarto 4 - Vincente quarto 2

Date dei quarti di finale:

8 aprile: andata

15 aprile: ritorno.

La Roma è approdata ai quarti eliminando lo Shakthar. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto in trasferta gli ucraini 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale, dopo essersi imposta all'andata per 3-0. Sugli scudi Borja Mayoral, autore di una doppietta, inframezzato dal pareggio dei padroni di casa con Junior Moraes . Ma la partita era stata già decisa in pratica dal 3-o dell'andata all'Olimpico. Nella sfida di andata non saraà presente Karsdorp: ammonito con lo Shatkthar era diffidato e salterà l'andata.

