Leonardo Bonucci, la moglie Martina Maccari positiva al Covid si sfoga: "Mi rode il c***, ci fanno fare una vita di m***"

Martina Maccari, la moglie del giocatore della Juventus Leonardo Bonucci, è risultata positiva al Coronavirus. Lady Bonucci aveva pubblicato alcune storie su Instagram, che parlavano di quarantena. Lei insieme ai figli, isolata dal giocatore bianconero. E nel giorno della festa del papà, i figli non possono vedere il papà e per questo la donna si è sfogata sui social.

: “Mi rode davvero il c**o perchè non so tra quanti giorni potranno rivedere il loro papà, e non so da quanti giorni è che non lo vedono e oggi è la festa del papà. Ho passato un paio di brutti giorni forse tre ma con la terapia di prassi è andata meglio“, aveva postato con rabbia.

E poi ancora: “Sono inca****a, ci stanno facendo vivere una vita di m***a. Mi rode davvero penso che a questo punto qualcuno si sarebbe dovuto svegliare e fare andare le cose un po meglio, per noi che siamo fortunati ma soprattutto per chi è meno fortunato di no“. Parole dure che arrivano dopo un momento di sconforto per il contagio e il rischio che ne consegue, ma anche per le conseguenze sulle persone che le vivono accanto. Una rabbia cieca che si è riversata sui social, come ormai è consuetudine. La speranza è che sbollita la rabbia la Maccari torni a essere serena, soprattutto augurandosi la sua pronta guarigione.

