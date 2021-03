Spezia, Piccoli e Maggiore affossano il Cagliari, finisce 2 a 1: tre punti d'oro per la salvezza

20 marzo 2021 a

a

a

Vittoria casalinga dello Spezia di Italiano che batte il Cagliari di Semplici allo stadio Picco e si allontana dalla zona calda della retrocessione. Nel delicato scontro diretto decidono le reti di Piccoli e Maggiore: i liguri avanzano così in classifica a quota 29 punti, staccando proprio i sardi fermi a 22 al terzultimo posto.

Harakiri del Crotone in casa: in vantaggio 2-0, si fa rimontare dal Bologna e va ko 3-2

Ad inizio gara è però il Cagliari a partire a razzo. Dopo soli tre minuti di gioco Joao Pedro lascia partire un tiro improvviso che, però, non sorprende Zoet. E' proprio l'estremo difensore dei liguri a salvare i compagni di squadra al minuto 12: cross di Marin verso il primo palo e pallone che raggiunge la testa di Joao Pedro. Zoet, con un super intervento, nega la gioia del gol all'attaccante brasiliano. Un minuto dopo, il numero 10 dei rossoblù gira di prima intenzione verso la porta dei padroni di casa: tiro che termina fuori di un soffio. La squadra di Semplici prova l'arrembaggio nella metà campo avversaria e spinge sull'acceleratore alla ricerca del gol del vantaggio. Lo Spezia, però, non si fa trovare impreparato. Al minuto 17 Farias calcia verso la porta di Cragno, bravo a bloccare il pallone. Il sostanziale equilibrio dei primi venti minuti di gioco prosegue fino alla fine del primo tempo. Al minuto 40 Piccoli conclude dal limite dell'area di rigore e calcia verso il primo palo: la sua conclusione, però, non centra lo specchio della porta difesa da Cragno.

"Imbarazzante". Josè Mourinho, la fine dello Special One? Chi lo massacra: "A cosa devi pensare adesso"

Nella ripresa Italiano effettua il primo cambio e manda in campo Bastoni per Marchizza. Al minuto 49 Piccoli ha sui piedi una grandissima occasione per portare i suoi in vantaggio: il suo piattone dal limite dell'area di rigore è troppo aperto e la palla finisce sul fondo. E' solo il preludio all'1-0 che arriva un minuto dopo: Pobega recupera un bel pallone a centrocampo e serve Gyasi che crossa in area per Piccoli. Il suo colpo di testa è preciso e potente. Cragno è battuto. Lo Spezia trova la rete del 2-0 al minuto 80: cross di Bastoni verso il secondo palo e traiettoria pazzesca di Maggiore che trova un super gol a dieci dal termine. Beffato ancora una volta Cragno. Nonostante il doppio svantaggio, la squadra di Semplici non si arrende ed accorcia le distanze quattro minuti dopo. Dormita della retroguardia dello Spezia, Gaston Pereiro col piattone spinge il pallone in rete a botta sicura e fa 2-1. Forcing finale dei rossoblù alla caccia del pareggio. Ancora una volta Zoet compie un miracolo sul tiro di Nandez all'88': sul prosieguo dell'azione, il centrocampista del Cagliari riesce a battere il portiere avversario, ma il guardalinee ferma tutto per posizione irregolare dell'uruguaiano. Nei minuti di recupero c'è spazio per il 2-2 del Cagliari: Simeone scodella in area di rigore per Joao Pedro che, da pochi passi, non sbaglia e porta il match in parità. L'esultanza del brasiliano viene però interrotta dall'intervento del VAR che annulla tutto per fuorigioco. Con lo Spezia che resiste a denti stretti nelle battute conclusive e porta a casa tre punti preziosi.

Lo riconoscete? Campione del mondo ed ex stella della Serie A: "In terapia intensiva, è grave". Dramma Covid in Brasile, maxi-focolaio in nazionale:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.