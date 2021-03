Under21, pari beffardo per l'Italia con la Repubblica Ceca: fatale un autogol, espulsi Tonali e Marchizza

24 marzo 2021 a

L'Italia ha pareggiato 1-1 con la Repubblica Ceca a Celje, in Slovenia, nel match valido per la prima giornata del Gruppo B delle qualificazioni agli Europei Under21. Azzurrini in vantaggio nel primo tempo con la rete di Scamacca (31'). Nella ripresa il pareggio dei cechi grazie a una sfortunata autorete di Maggiore (75'). L'Italia ha chiuso in nove uomini per l'espulsione di Tonali all'84' e di Marchizza al 95'.

"Non è che non sia soddisfatto, alcuni ragazzi non hanno il ritmo partita, ma nel secondo tempo si poteva far un po' meglio. Ma le partite sono difficili e complesse. Siamo stati bravi a creare molto, siamo stati anche un pizzico sfortunati". Così Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale Under 21, dopo il pareggio. Contro la Spagna non saranno a disposizione Tonali e Marchizza, espulsi: "Anche questa è una cosa che non ci fa piacere, ma sono cose che capitano nel calcio. Lo accettiamo. Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, come sempre. Vincere era meglio e perdere era peggio", ha spiegato il ct.

Presente anche il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, accompagnatore della Nazionale Under 21 nella trasferta in Slovenia. Undici giocatori della serie cadetta infatti fanno parte del gruppo: "Ringrazio la sensibilità e la lungimiranza del presidente federale Gravina e la Federazione che hanno riconosciuto il grande contributo che noi diamo alla crescita del calcio italiano, abbiamo tanti giovani. Ringrazio le società, i collaboratori", ha spiegato. "Quello che facciamo è estremamente importante. Il minutaggio dei giovani nel nostro campionato sono le migliori in Europa, ha poi concluso.

