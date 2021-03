Lazio, caso-tamponi: quanti punti di penalizzazione rischia, un dramma per Claudio Lotito

25 marzo 2021 a

Venerdì 26 marzo, davanti al Tribunale federale, partirà il processo che vede coinvolta la Lazio per il caso tamponi. La Procura federale ha intenzione di chiedere l'inibizione per il numero uno del club, Claudio Lotito, e almeno 6 punti di penalizzazione in classifica alla squadra biancoceleste.

"Vale come Calciopoli". Lazio, via al processo per i tamponi. La bomba coronavirus su Lotito

Lo scrive il Messaggero che sottolinea come già dalle carte in mano alla Figc emergano conclusioni piuttosto pesanti: "Dalle positività emerse non risultano adempiute le procedure di comunicazione alle competenti Asl, eccezion fatta per una email di contenuto generico, priva di qualsiasi identificazione di positivi e di qualsivoglia prova documentale, sia dell'avvenuto reale invio, sia della ricezione. Non risultano attuate le misure di isolamento e quarantena prescritte dai protocolli sanitari per contenere il contagio da Covid-19, non avendo i positivi rispettato il termine minimo di isolamento fissato dalle circolari del ministero della Salute, né avendo i soggetti che con i primi avevano avuto contatti stretti (tutto il gruppo squadra) tenuto una condotta rispettosa della prescritta quarantena", l'atto d'accusa nei confronti del club di Lotito.

Champions, fuori anche la Lazio contro il super-Bayern. Niente Italia ai quarti: fallimento totale

Secondo la Procura emergono delle contraddizioni per quanto riguarda i tamponi del 30 ottobre, prima della gara col Torino, in quanto il medico sociale Fabio Rodia aveva dichiarato la negatività di tutto il gruppo squadra, mentre il presidente Lotito rassicurava la positività di Escalante, Vavro e Djavan Anderson. Sotto osservazione anche l'allenamento del 3 novembre con Immobile, Strakosha e Leiva, nonostante Synlab avesse comunicato la positività dei tre calciatori ai tamponi effettuati il giorno prima.

Video su questo argomento Lotito lascia la maglia della Lazio sul feretro di Arturo Diaconale, portavoce della squadra

