Marco Materazzi, lo sfregio gratuito a Pavel Nedved: "Sai quando i miei figli hanno visto l'Inter vincere la Champions?"

25 marzo 2021 a

a

a

Pavel Nedved, attraverso l'intervista rilasciata ieri, mercoledì 24 marzo, a Dazn, ha parlato dei tanti scudetti vinti dalla società bianconera: "Mi fa effetto vedere dopo 3000 e passa giorni lo scudetto sulla maglia della Juve. Mio figlio andava alle medie, ora guida la macchina e va all’università e lo scudetto è ancora nostro".

"Dopo questa...". Nedved tradito dal labiale; scenata isterica con l'arbitro, lascia il campo. Massacrato di insulti | Video

Una frase che non è passata inosservata a un interista doc come Marco Materazzi che su Instagram ha risposto per le rime: "Pavel... Gli auguriamo tutti di poter vedere vincere anche la Champions prima che finiscano gli studi, se la meritano. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il Mondiale, che facevano l’asilo e le elementari". Il tutto corredato dai cuori nerazzurri e la bandiera dell'Italia. Materazzi, infatti, è stato uno dei protagonisti del triplete nerazzurro vinto nel 2010 con Mourinho.

Il post dell’ex centrale nerazzurro non è passato certo inosservato, anzi, ha scatenato un vero e proprio vespaio. Con i tifosi dell’Inter in delirio e quelli juventini pronti a dare battaglia. Non sono poi mancati i like e i commenti “pesanti”, come quelli di Ranocchia e Colonnese, che scrive: “Orgoglioso di essere tuo amico! Leggenda!”. Anche l’ex attaccante del Lecce Chevanton ha dimostrato la sua vicinanza di pensiero con Matrix, scrivendo: “Sei un grande frate, che grande che sei!”. I tifosi juventini hanno invece attaccato Materazzi. C’è chi scrive “Sì, peccato che Nedved sia un pallone d’oro e tu uno scarparo” e chi sottolinea: “Tu incarni proprio l’essere interista, rosichi e ti rifai al triplete, mentre Nedved parla di attualità“.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.