Paulo Dybala col braccio tra le cosce della fidanzata. Un disastro davanti alla telecamera, finisce in disgrazia

L'attaccante della Juventus Paulo Dybala e la sua fidanzata Oriana Sabatini hanno provato una challenge pubblicando il video su Instagram. Dybala tenta la presa, ma finisce tra le risate. L'argentino è ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene fermo ormai da mesi: tra allenamenti e vita regolare, è difficile far passare il tempo.

Anche per questo l'argentino si diletta spesso sul web, intrattenendo i suoi tifosi in compagnia della fidanzata, la bellissima cantante Oriana Sabatini. I due sono una coppia molto popolare sui social tanto che il loro ultimo video ha letteralmente spopolato su TikTok. Nell'ultima challenge, molto popolare tra i giovanissimi, Oriana e Paulo cercano di portare a termine un compito molto difficile: il talento della Juve dovrebbe riuscire a trasportare la 24enne argentina sollevandola soltanto con un braccio tra le gambe. I risultati, come prevedibile, sono imbarazzanti...

Sul fronte calcistico è ancora incerto il futuro della Joya. Molte squadre inglesi sono pronte a sborsare una cifra attorno ai 55 milioni per arrivare al dieci bianconero che da mesi lavora a un rinnovo con la Juve. Due anni fa non andò Manchester nell'ipotetico scambio con Lukaku. Dybala però ha capito che il futuro alla Juve è complicato. Così il bianconero è preoccupato per le reali intenzioni del club. Il suo dubbio è che la Juve non sia molto decisa a trattenerlo a Torino per poi cederlo quest'estate.

Video su questo argomento Covid, Dybala testimonial per il Piemonte: "Indossate mascherina" TMNews

