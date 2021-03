Gp Barhain, Max Verstappen da urlo: pole stratosferica, Hamilton insegue. Bene Leclerc, guizzo-Alonso

27 marzo 2021 a

È Max Verstappen a battere il primo colpo della nuova stagione di Formula 1. Nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain la Red Bull ha subito messo in mostra la sua competitività, con il pilota olandese che ha subito rifilato tre decimi al campionissimo Lewis Hamilton. Il quale con la sua Mercedes si è dovuto accontentare della seconda posizione: terzo il compagno di scuderia Valterri Bottas. Discreta anche la prova della Ferrari, che con Charles Leclerc riesce a strappare una buona seconda fila: il pilota monegasco partirà dalla quarta posizione.

Meno bene è andata a Carlos Sainz, che all’esordio assoluto alla guida della Rossa di Maranello si è piazzato in ottava posizione. Al fianco dell’ex compagno di squadra Lando Norris. Verstappen ha quindi strappato la prima pole position stagionale grazie a un giro realizzato in 1’28’’997: Hamilton è arrivato staccato di 388 decimi, mentre Bottas di oltre mezzo secondo. Vettel invece ha girato in 1’29’’678, arrivando vicino a Bottas che invece ha fermato il cronometro a 1’29’’586.

L’appuntamento con il Gran Premio del Bahrain è quindi per domani, domenica 27 marzo, con la partenza che è prevista per le ore 17. C’è grande attesa nel vedere se Verstappen riuscirà a confermare l’ottima prova in qualifica anche in gara, dove sicuramente Hamilton sarà pronto a dargli battaglia. Curiosità anche attorno alla Ferrari, che con Leclerc potrebbe anche essere in grado di lottare per il podio.

