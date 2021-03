Juventus, Mehdi Demiral positivo alla Covid: rischio focolaio, campionato a rischio?

31 marzo 2021 a

Non c'è tregua per la Juventus quest'anno. Positivo alla Covid-19 il difensore Mehdi Demiral, che ha registrato un tampone positivo in seguito alle gare di qualificazione ai mondiali con la sua Turchia, cui il giocatore non ha comunque potuto prendere parte visto l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per quasi un mese. Il 23enne atterrerà domani a Torino, che raggiungerà grazie a un volo sanitario e verrà direttamente posto in isolamento in una camera d'albergo al J-Hotel. Il club bianconero non ha ancora commentato la vicenda, dato che il giocatore non si trova al momento con il gruppo. Tuttavia, il turco sarebbe positivo da circa una settimana.

Demiral si aggiunge alla lunga lista di giocatori della Juventus che hanno contratto il virus, 10 in totale: Ronaldo, Dybala, Rugani, McKennie, Cuadrado, De Ligt, Bentancur e Alex Sandro. Ai box dallo scorso 11 marzo per una lesione al retto femorale della gamba destra, Demiral avrebbe dovuto recuperare in tempo per il derby della Mole. Partito con la nazionale, non ha tuttavia giocato nemmeno un minuto. Si temeva un peggioramento dell'infortunio e invece si tratta del virus.

La Juve osserva al momento anche la situazione Szczesny. Il portiere ha passato l'ultima settimana con la nazionale polacca, che ha registrato un focolaio Covid interno. Coinvolti Klich, Piatkowski, Krychowiak e il secondo portiere Skorupski. Con Gigi Buffon che dovrà scontare la squalifica per bestemmia raccolta a Parma, la presenza di Szczesny sarà fondamentale. Se dovesse mancare anche il polacco, a difendere i pali della porta bianconera contro il Toro ci sarà l'uomo spogliatoio Carlo Pinsoglio. Apprensione anche per i contatti che hanno avuto i giocatori tra di loro. In un momento della stagione già complicato, ci si è messa anche la Covid a mettere il bastone tra le ruote alla squadra allenata da Andrea Pirlo.

