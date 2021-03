Juventus, "regina" delle commissioni agli agenti dei calciatori: quanto ha sborsato. La classifica della Serie A

31 marzo 2021 a

La Figc ha pubblicato le cifre ufficiali relative alle spese per i procuratori delle 20 squadre di Serie A, e lo ha fatto con un tempismo a dir poco sospetto. Durante la pausa per le Nazionali è scoppiato di nuovo il caso, legato stavolta a Mino Raiola e al rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma col Milan. Solo nell’anno solare 2020 sono stati superati i 139 milioni di euro complessivi, una cifra che è in discesa rispetto ai due anni precedenti, vista anche la concomitanza con la pandemia.

La Juventus è ovviamente quella che occupa la prima posizione in classifica con quasi 21 milioni pagati in commissione: completano il podio Roma e Milan, mentre l’Inter è “solo” sesta. Crotone e Spezia, ovvero le due neopromosse, sono le uniche che stanno sotto al milione e chiudono quindi la classifica. La Juventus ha comunque dimezzato la spesa rispetto al 2019, quando aveva speso addirittura 44,3 milioni di euro in commissioni. I bianconeri quest’anno sono di poco avanti alla Roma, già più staccate Milan e Napoli che sono le altre due società sopra ai dieci milioni spesi.

LA CLASSIFICA

JUVENTUS: € 20.800.137,97

ROMA: € 19.241.912,00

MILAN: € 14.315.291,95

NAPOLI: € 12.080.740,79

FIORENTINA: € 9.740.062,50

INTER: € 9.050.068,29

ATALANTA: € 6.004.805,00

SASSUOLO: € 5.823.103,00

LAZIO: € 5.529.679,43

BOLOGNA: € 5.489.340,52

PARMA: € 4.853.818,32

SAMPDORIA: € 4.013.084,00

UDINESE: € 3.992.809,86

HELLAS VERONA: € 3.906.049,46

GENOA: € 3.467.171,78

TORINO: € 3.461.175,00

CAGLIARI: € 3.381.960,00

BENEVENTO: € 1.025.825,08

CROTONE: € 962.427,00

SPEZIA: € 876.132,14

