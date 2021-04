Franck Kessie, il caso si complica: richiesta-monstre del procuratore, il Milan adesso trema

01 aprile 2021 a

6 punti di distacco dall'Inter prima in classifica, ma con una partita giocata in più rispetto ai cugini. Il divario sembra ormai troppo per consentire al Milan di alzare il tricolore. Una stagione comunque giocata ad altissimi livelli e che potrebbe concludersi con il ritorno dei rossoneri in Champions League. Loro che per 7 volte l'hanno portata a casa. E quindi, in casa Milan si inizia a pensare al calciomercato e soprattutto ai rinnovi di contratto per i giocatori più importanti, uno su tutti quello dell'ivoriano Franck Kessie.

Kessie è reduce da prestazioni magistrali e viene ormai considerato da Stefano Pioli come la colonna portante del club, insostituibile a centrocampo. La priorità dei vertici della società è chiara: rinnovare al più presto il contratto di Frank Kessie. C'è cauto ottimismo, ma non si tratta di un'operazione facile. L'agente del 24enne, George Atangana, ha chiesto la bellezza di cinque milioni di euro per il suo assistito. Kessie, in scadenza di contratto nel 2022, al momento guadagna 2,2 milioni a stagione. Una richiesta che mira a raddoppiare il salario del talento africano. L'operazione del centrocampista potrebbe sbloccarne anche altre importanti come quella di Romagnoli, Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma.

Una cosa è chiara: il Milan dovrà sborsare e non poco. Un valzer di milioni di euro che vede coinvolti giocatori e procuratori. Lo sforzo economico potrebbe però essere agevolato nel momento in cui dovesse arrivare lo stadio di proprietà. Paolo Scaroni, presidente del Milan ha affermato: "La giunta ha tempo fino a maggio per rispondere, si è presa tempo per valutare. Lo stadio è fondamentale per tornare Elite in Europa. Nel nostro budget non c'è scritto che arriveremo in Champions League, ma è quello che desideriamo. Siamo sulla strada giusta". Staremo a vedere; nel frattempo, il Milan si prepara per la gara casalinga contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, che ogni tanto alle big fa qualche dispetto.

