Juventus: Dybala, McKennie e Arthur si allenano in gruppo. Tornano già col Napoli?

05 aprile 2021 a

a

a

La "punizione" è durata ben poco. Secondo quanto si apprende, Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur si sono allenati regolarmente insieme al resto del gruppo alla Continassa. Si tratta dei tre giocatori della Juventus pizzicati a fare una festa in casa in barba alle norme anti-Covid, una festa interrotta dai carabinieri dopo la segnalazione di un tifoso bianconero.

Juve, Dybala, McKennie e Arthur non convocati contro il derby. "Una mia decisione": Pirlo, bomba sul derby

Insomma, i tre sono subito tornati ad allenarsi agli ordini di Andrea Pirlo, in seguito a una multa e all'esclusione dal derby contro il Torino, visto in tribuna e pareggiato dai bianconeri per 2-2 con un gol nelle battute finali della partita del solito Cristiano Ronaldo.

Ora, Pirlo valuterà le loro condizioni per una eventuale chiamata per la delicatissima sfida di mercoledì contro il Napoli, che si presenterà all'Allianz Stadium di Torino per il recupero della terza giornata di questa Serie A: la partita fu annullata per un focolaio Covid all'interno della squadra partenopea, che fu inizialmente punita con un 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Sentenza poi ribaltata.

"Uno sgarbo alla Juve". Dybala, la cena proibita a casa McKennnie sarà la su rovina? "Agnelli furioso", come vuole punirlo

Ma per tornare a Dybala, McKennie e Arthur, si nota come Andrea Pirlo, sempre più in bilico, scelga di non privarsi di tre giocatori in vista di una partita importante e che, soprattutto, arriva dopo pochissimi giorni di riposo. Una decisione, quella del mister, forse scontata. Eppure, lo "stile-Juve", ossia il pugno di ferro con i giocatori sulle questioni disciplinari, in questo caso sembra essere stato decisamente relegato in secondo piano.

"Come ogni mercoledì". Dybala inguaiato dalla fidanzata: la verità sulla cena da McKennie, la Juve trema

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.