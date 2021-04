Juventus, Andrea Pirlo esonerato in caso di sconfitta col Napoli: scalda i motori Massimiliano Allegri

06 aprile 2021 a

Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si sono incontrati prima di Pasqua, ma Andrea Pirlo è e resta l'allenatore della Juventus. “Sono stato avvertito dal presidente in persona di questo incontro, è normale che ci possa essere: a parte il calcio, l’amicizia resta", ha detto Pirlo sulla questione. Ma in caso di sconfitta col Napoli, dopo l'eliminazione sul campo dalla champions league, e la possibile mancata qualificazione alla prossima edizione della stessa, con conseguente passaggio in Europa League, gli scenari possibili potrebbero essere: "Allegri subentra a Pirlo e tenta di ricomporre squadra e futuro prossimo in quello che resta nelle ultime nove partite; Agnelli conferma, a prescindere, Pirlo e attende la conclusione della stagione, compresa la finale della coppa Italia, per la decisione definitiva. Ogni altro traghettatore da Spalletti a Lippi, possono considerarsi giochi palabratici, come diceva Brera", scrive Tony Damascelli sul Giornale

Juve, Dybala, McKennie e Arthur non convocati contro il derby. "Una mia decisione": Pirlo, bomba sul derby

Allegri potrebbe, invece, essere utilizzato con una consulenza esterna. Girano voci anche di una cessione della proprietà ad Andrea Agnelli, "ma significherebbe la cancellazione di una storia centenaria", scrive Damascelli. E la partita di domani, mercoledì 7 aprile, rischia di essere un epilogo. Juventus-Napoli sarà giocata con due positivi della Juventus, Bonucci e Demiral, e il sospetto di un altro azzurro asintomatico.

"Agnelli ha guardato il derby in tv con Allegri". Juve, tempo scaduto per Pirlo: già tutto deciso?

Il momento della Juventus però resta critico, la vicenda festa proibita e sospesa dai Carabinieri è un grosso smacco per lo stile Juve. I giocatori sospesi e puniti, ma già a disposizione contro il Napoli è una caduta di stile non indifferente. Inoltre c'è anche la parte economica che pende sulla società: la richiesta di posticipare il pagamento dei salari alla prossima stagione, è un segnale che sta incrinando l’immagine Juventus.

