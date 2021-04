Gareth Bale, la sparata: "Gli alieni esistono al 100%, ecco come li nascondono". Ufo già tra noi?

07 aprile 2021 a

"Gli alieni esistono al 100%, ne sono convinto" afferma l'attaccante del Tottenham Gareth Bale, in una doppia intervista a lui e al compagno di squadra Joe Rodon. Rodon si dice da subito scettico riguardo alla presenza di vita aliena, al contrario di Bale che sembra aver approfondito parecchio al questione: "Ovviamente ci sono molte teorie di complotto, ma esistono le immagini di Ufo pubblicate dal governo degli Stati Uniti. Sono false? No, sono vere e sono state rilasciate dal governo" ha affermato il capitano del Galles.

Il video, condiviso successivamente anche sui social del club inglese, consiste in un'intervista doppia ai due calciatori. Seduti uno accanto all'altro di fronte a un lungo tavolo, i giocatori hanno pescato a turno le domande da dei contenitori, esprimendo in seguito la loro posizione. Non si è trattato di domande che riguardano soltanto la vita sportiva e privata dei due campioni, ma anche di questioni più generali cui, in certi casi, l'umanità non è ancora riuscita a dare una risposta. E l'intervista inizia proprio con una di queste domande, riguardo a un argomento che non sembra dispiacere a Gareth Bale: "La prima domanda è pazzesca" esclama felice come un bambino Bale: "Credi nell'esistenza di vita aliena?"

L'intervista, pubblicata sul canale ufficiale di YouTube degli Spurs, ha sorpreso non poco i tifosi del Tottenham, che si sono presto scatenati nei commenti. Rodon ha presto liquidato la domanda sull'esistenza degli alieni, rispondendo: "Non sono certo della loro esistenza, ma nemmeno del fatto che non esistano". L'ex esterno offensivo del Real Madrid, al contrario non ci pensa due volte e ribadisce che "Gli alieni esistono al 100%. Chi pilota gli Ufo? So che alcuni Ufo sono probabilmente segreti governativi, ma ne ho visto uno una volta. Gli alieni esistono al 100%, li stanno nascondendo".

