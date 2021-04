Serie A, ribaltone di Berardi. E il Sassuolo supera per 3-1 la Fiorentina al Mapei Stadium

17 aprile 2021 a

Il Sassuolo supera per 3-1 la Fiorentina nella gara disputata al Mapei Stadium valida per la 32/ma giornata di Serie A. Dopo essere stata sotto nel primo tempo per la rete di Castrovilli al 31', la squadra di De Zerbi ribalta il match con Berardi che mette a segno due calci di rigore al 59' e al 62' per poi chiudere il match al 75' con Maxim Lopez. La Fiorentina ora si trova in una situazione di classifica sempre più precaria, restando a otto punti dal terzultimo posto. Il Sassuolo consolida la sua ottava posizione con 46 punti.

