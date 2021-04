Superlega, "un atto criminale". Inghilterra, la clamorosa rivolta politica contro i big del calcio "ribelli"

19 aprile 2021 a

a

a

Boris Johnson condanna l'ipotesi della Superlega europea, che - secondo il Premier britannico - sarebbe "molto dannosa per il calcio". Come già i vertici della Federcalcio inglese, così come quelli della Premier League, anche il Primo ministro britannico boccia senza appello la nuova competizione. "I club coinvolti devono rispondere ai loro tifosi e alla più ampia comunità del calcio prima di fare nuovi passi", il pensiero del Premier affidato ad un tweet.

"Altrimenti implodiamo". Andrea Agnelli, calcio a rischio: "Troppe partite inutili", un'idea rivoluzionaria

Infatti Uefa, Federcalcio inglese e Premier League, Federcalcio spagnola reale (RFEF) e LaLiga, Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A si sono schierate contro il progetto. "Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto - si legge in una nota congiunta - prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada", minacciando i club e i giocatori di vietargli di partecipare alle competizioni internazionali. "Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo".

"Nasce la Superlega", addio a questo calcio. Rivoluzione epocale, guerra con la Uefa. Juve, Milan e Inter, addio alla Serie A?

Anche due grandi del calcio inglese si dicono contrari. Gary Neville, storico ex capitano del Manchester United, definisce l' idea "un atto criminale. Sulla scia del Covid, è uno scandalo assoluto. Se annunciano che un pre-contratto è stato firmato, punite quei club. Togliete loro punti, multateli, levate i titoli che hanno vinto". Alex Ferguson che a Old Trafford è considerato più di una divinità aggiunge: "È l' idea più lontana che ci sia da quella formatasi in 70 anni di calcio europeo", ha aggiunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.