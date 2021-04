Inter, Samir Handanovic ai saluti? Due nomi per la successione: indiscrezioni nerazzurre

23 aprile 2021 a

Dopo otto stagioni disputate da titolarissimo con l'Inter, le strade di Samir Handanovic e la società nerazzurra sembrano dividersi. Le voci girano ormai da un paio di sessioni di mercato, ma il ruolo di Handanovic, capitano dopo Mauro Icardi, non era mai stato messo in dubbio. Ora la questione sembra tuttavia aver preso una rotta diversa. Secondo Sportmediaset.it, l'avventura di del 36enne sloveno è ormai ai titoli di coda. La società di Zhang starebbe già mettendo al vaglio i candidati che potrebbero sostituire il numero 1 nerazzurro. Complice di questa decisione, sicuramente l'età di Handa e anche una stagione non priva di sbavature.

In cima alla lista della spesa di Zhang ci sarebbero due nomi caldi, che potrebbero difendere la porta nerazzurra già dalla prossima stagione. Il primo è Juan Musso, gioellino dell'Udinese. Classe 1994, Musso ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocare partite d'alto livello. Sicuramente, la difesa non proprio ferrea dell'Udinese, ha allenato bene il portiere in forza ai bianconeri dal 2018. Tuttavia, il Club di Pozzo non sarebbe intenzionato a far partire il portierone per una cifre inferiore ai 20 milioni di euro. La trattativa potrebbe farsi complicata e quindi i nerazzurri potrebbero virare su un'altra sorpresa delle ultime stagioni di Serie A: Marco Silvestri.

Il numero 1 dell'Hellas Verona ha mostrato doti inaspettate con la maglia giallo-blu. Doti che non sono passate inosservate anche alle Big, tra cui appunto l'Inter. Il 3oenne è in scadenza di contratto nel 2022 e potrebbe liberarsi a cifre decisamente inferiori rispetto all'argentino dell'Udinese. Il portiere originario di Castelnovo né Monti, ha collezionato la bellezza di 7 clean sheet questa stagione, uno in meno di Juan Musso (8). Al primo posto di questa classifica si trova però proprio Samir Handanovic (12 clean sheet). L'apertura del calciomercato ci mostrerà utleriori sviluppi della situazione.

