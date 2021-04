Formula 1, rivoluzione-qualifiche: un mini-Gran Premio di sabato, già da questa stagione

27 aprile 2021 a

a

a

Una rivoluzione in Formula 1, con un nuovo sistema di qualifiche che debutterà già quest'anno in tre Gran Premi, due in Europa e uno fuori dai confini europei. Lo comunica la F1 in una nota annunciando di aver trovato l'accordo con la Fia e i dieci team, specificando che le tre gare coinvolte "verranno annunciate a tempo debito". Le qualifiche sprint - o sprint race - vedranno i piloti sfidarsi uno contro l'altro in un mini Gran Premio in programma sabato pomeriggio al posto delle consuete qualifiche. Il risultato finale stabilirà la griglia di partenza per la gara vera e propria di domenica. L'attuale sistema di qualifica verrà anticipato al venerdì per stabilire l'ordine di partenza della sprint race.

"Superlega? Quando io e Bernie Ecclestone...". Incredibile confessione di Flavio Briatore: soldi, svelata la farsa calcistica

I primi tre classificati nel 'qualifying sprint' di sabato riceveranno rispettivamente tre, due e un punto per la classifica mondiale. "Siamo entusiasti di questa nuova opportunità che porterà i nostri tifosi in un weekend di farà ancora più coinvolgente - ha dichiarato il presidente e Ceo di F1 Stefano Domenicali - Vedere i piloti sfidarsi per tre giorni sarà un'esperienza straordinaria, sono sicuro che i piloti apprezzeranno la battaglia (in pista, ndr). Sono lieto che tutte le squadre abbiano sostenuto questo format, testimonianza dei nostri sforzi congiunti per continuare a coinvolgere gli appassionati in nuovi modi, assicurandoci al tempo stesso di rimanere impegnati nell'eredità e la meritocrazia del nostro sport".

"Mi prenderò tutto il tempo che ci vuole". Ferrari, le confessioni di Charles Leclerc a Leo Turrini

"Sono felice di vedere che la Formula 1 sta cercando nuovi modi per interagire con i suoi tifosi e ampliare lo spettacolo di un weekend di gara attraverso questo sistema. Tutto ciò è stato possibile grazie alla continua collaborazione tra Fia, Formula1 e tutti i team - ha spiegato il presidente della Fia Jean Todt - La Formula 1 si sta dimostrando più forte che mai con tutte le parti interessate che lavorano insieme in questo modo. Molto è stato fatto per garantire che gli aspetti sportivi, tecnici e finanziari siano equi".

Video su questo argomento F1, all'assalto di Hamilton Red Bull, Ferrari... e il gatto Formulino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.