Cambia l'inno, l'ultima rivoluzione in casa-Inter: spunta Max Pezzali, indiscrezioni sul nuovo brano

28 aprile 2021 a

a

a

L'Inter prosegue nei suoi cambiamenti. Dopo la sede, il logo, il font e la rivoluzione relativa a nuova maglia e main sponsor, in casa nerazzurra cambierà anche l'inno. Va in pensione "C'è solo l'Inter", inno ormai storico nerazzurro che aveva definitivamente soppiantato il più moderno "Pazza Inter". L’Inter, sottolinea la Gazzetta dello Sport, cercava altro, anche dal punto di vista musicale. "E così ha contattato diversi artisti per scrivere il nuovo testo: più d’una traccia è arrivata di recente nella sede del club nerazzurro. Si è speso Giuseppe Povia, tifoso nerazzurro".

Inter, Samir Handanovic ai saluti? Due nomi per la successione: indiscrezioni nerazzurre

La Rosea scrive però che, "in vantaggio sarebbe ora l’inno scritto in tandem da Max Pezzali e dal produttore discografico Claudio Cecchetto, peraltro cantato dallo speaker ufficiale del club nerazzurro a San Siro, Mirko Mengozzi. La data del lancio non è ancora stata decisa, ma non dovrebbe poi mancare molto. Non è detto infatti che il club decida di aspettare la prossima stagione: il nuovo inno potrebbe essere diffuso già prima della fine di questo campionato".

Crisi finanziaria? Non proprio, la mossa di Zhang: per l'Inter in arrivo oltre 250 milioni di euro

Presto sarà messo da parte anche l’inno di Elio, “C’è solo l’Inter”, che peraltro viene ora diffuso in maniera ridotta. La rivoluzione va evidentemente in scia a tutti i rinnovamenti messi in atto dal club. Ultimo, solo in ordine di tempo, il nuovo logo e il claim che lo accompagna “Inter Milano”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.