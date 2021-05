Giogio Donnarumma alla Juventus, il faccia a faccia con gli ultrà a Milanello: Milan, la situazione precipita

02 maggio 2021 a

a

a

Il caso Gigio Donnarumma scoppia definitivamente alla vigilia di Juventus-Milan, derby Champions tra le squadre che si contendono il portierone della Nazionale. La telenovela è nota: Donnarumma, capitano del Milan, da mesi è in trattativa col club per il rinnovo di contratto. Si parla di una offerta di 8 milioni a stagione rifiutata, con l'agente Mino Raiola che punterebbe a 12 milioni. L'alternativa? Il passaggio proprio alla Juve, a costo zero. Un "tradimento", per gli ultras rossoneri, che prima della gara vinta sabato sera a San Siro contro il Benevento hanno preteso un "confronto" con il portiere 21enne, nella scomodissima posizione di essere "arbitro" tra Milan e Juve nella corsa alla Champions che potrebbe decidere anche il suo futuro.

Milan, tonfo al quinto posto? Ecco perché la squadra di Stefano Pioli può farcela: il fattore rossonero





Secondo quanto riferito da Sky Sport, una nutrita delegazione di curvaioli milanisti si è presentata a Milanello mentre la squadra era in ritiro, per chiedere a Donnarumma (o forse imporre) la firma del rinnovo di contratto entro sabato oppure di restare fuori nella sfida contro la Juve, Donnarumma, spiega la Gazzetta dello sport, non si sarebbe sottratto al faccia a faccia, assicurando di voler restare al Milan, che sarà lui a decidere in prima persona e che con i bianconeri non ci sono accordi in ballo, anche se la chiosa della Gazzetta è sibilina: "Ovviamente per quanto lo riguarda strettamente". Tradotto: Raiola potrebbe aver già dato la propria parola a qualche dirigente.



Per ora, l'unica cosa certa sembra la presenza regolare in campo di Gigio domenica prossima allo Stadium di Torino. Ma senza una presa di posizione pubblica di Donnarumma la situazione "non è destinata a migliorare".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.