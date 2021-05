Roberto Mancini, brutte notizie per l'Italia agli Europei: "Il ct non è convinto al 100%"

03 maggio 2021 a

Alla Bobotv, salotto virtuale creato e condotto dal mitico Bobo Vieri, si parla naturalmente di calcio. In particolare, dell'Italia che vedremo ai prossimi Europei. Dagospia riporta alcuni spezzettoni della trasmissione in streaming. "In questa Nazionale campioni non ce ne sono. Potrebbe diventarlo solo Donnarumma" inizia così il dibattito. Antonio Cassano è abbastanza sicuro: l'unico fuoriclasse siede in panchina, è il commissario tecnico Roberto Mancini. "Lui ha già vinto. La Nazionale gioca un grande calcio" arriva in supporto Vieri che, in difesa, punta sull'usato garantito: "Metterei Bonucci e Chiellini, il problema è vedere come stanno a giugno. In avanti Belotti o Immobile? Ciro deve giocare".

Tuttavia, il fantasista barese non è della stessa opinione: "Immobile fa una fatica bestia a buttarla dentro". Secondo Cassano, agli Azzurri manca un fantasista in mezzo al campo che apra gli spazi. Uno appunto alla Cassano, Totti, o il divin codino Baggio. "L'unico che 'imbuca' è Bonucci, ma lo fa con il lancio da 40 metri" commenta Fantantonio. Ricordando la Spagna agli Europei 2012 che, con Fabregas falso nueve asfaltò per 4-0 la Nazionale di Prandelli, il talento di Bari Vecchia si domanda: "Potremmo mai vedere l'Italia con un finto centravanti? Secondo Cassano, l'uomo giusto è Lorenzo Pellegrini. Per Adani invece Zaniolo.

Nicola Ventola spera di vedere a centrocampo Barella e Castrovilli, mentre Cassano continua a passare all'attacco: "Il problema è che non abbiamo giocato contro Nazionali top in partite secche. Potremmo ritrovarci contro il Portogallo agli ottavi e andare a casa". Secondo Lele Adani, Mancini potrebbe stravolgere l'attacco Azzurro, tirando fuori dal cilindro punte come Kean, Scamacca o Raspadori. "Il ct non è contento al 100% delle punte. L'italia controlla il gioco ma non ha la follia negli ultimi metri. Abbiamo bisogno di un super attaccate". Cassano prende parola con una delle sue battute e ironizza: "Ci serve Lewandowski. Togliamolo alla Polonia che a loro non serve a un ca**o e prendiamolo noi".

