Inter e scudetto, Lukaku umilia Ibrahimovic: "Il vero Dio ha incoronato il Re, ora inchinatevi"

L'attaccante dell'Inter Romelo Lukaku punge il suo rivale milanista Zlatan Ibrahimovic che, dopo il derby vinto all’andata di questa stagione si era autodefinito "Dio". All'indomani della conquista dello scudetto il belga replica su Instagram. "Il vero Dio ha incoronato il Re. Ora inchinatevi", con tanto di foto dell’esultanza della squadra nerazzurra dopo il suo gol nel derby di ritorno. Non si può non ricordare che lo scorso gennaio Ibra e Lukaku furono protagonisti di un violentissimo faccia a faccia ravvicinato nel derby di Coppa Italia, con tanto di insulti incrociati e inchiesta federale per capire se fossero volati anche epiteti razzisti, poi smentiti.

Domenica pomeriggio, Lukaku aveva pensato solo a festeggiare, scendendo in strada in mezzo ai tifosi nerazzurri e riprendendo tutto con il telefonino. "Campioni d'Italia. Grazie ai compagni, all'allenatore e allo staff. Alla dirigenza ma soprattutto ai tifosi. Ci avete dato la forza per continuare a spingere. Il vostro supporto è tutto per noi. Il sogno è diventato realtà", aveva scritto su Instagram.

L'ex presidente Massimo Moratti ha incoronato proprio l'attaccante ex Everton, Chelsea e Manchester United come il "trascinatore" dell'Inter, parlando di "uno scudetto non sofferto ma voluto con grande tenacia". Nota di merito anche per il centrocampista sardo Barella che è "l'anima e il carattere dell'Inter". Sulla Juve ha concluso dicendo: "Bisogna stare sempre attenti, è stato un anno difficile ma saprà rialzarsi".

