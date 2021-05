Roma, fuori Paulo Fonseca dentro Maurizio Sarri? Indiscrezione: tutto pronto, con un sogno a centrocampo

04 maggio 2021 a

Il campionato si avvia verso le battute finali e, inevitabilmente, iniziano a saltare le prime panchine. La sconfitta di Genova per 2-0 contro la Sampdoria ha accentuato una crisi già in essere da tempo per la Roma di Paulo Fonseca. Dopo un ottimo inizio di campionato, le prestazioni sono diventate sempre più altalenanti. Certo, Fonseca non è stato proprio fortunatissimo. L'infermeria della Roma ha registrato questa stagione un via vai deleterio dei giocatori più importanti della rosa. Fotografia della stagione il match perso per 6-2 contro il Manchester Utd., in cui la Roma ha perso Veretout, Spinazzola e Pau Lopez nel giro di 37 minuti.

Sfortuna a parte, i Friedkin ragionano ora sul futuro del club. Primo nodo da sciogliere quello dell'allenatore portoghese, ormai sempre più lontano dalla Capitale. Il nome in cima alla lista per sostituire Fonseca è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano porta con se una dote non da poco: uno scudetto con la Juventus e una Europa League con il Chelsea. Trofei ed esperienza internazionale in una piazza orfana di successi da 13 anni. Spettacolarità del gioco offensivo ed estrema cura alla fase difensiva sono il Leitmotiv del gioco di Sarri. Elementi che al momento farebbero molto comodo alla Roma.

I Friedkin hanno già approvato il toscano, ora tocca a Tiago Pinto. L'agente è atteso in Italia: il primo passaggio sarà quello della penale della Juventus, con Agnelli che dovrà elargire 2.5 milioni onde evitare che scatti un rinnovo automatico da 7 milioni l'anno. Intanto, la Gazzetta dello Sport intitola: "Vertice a breve, bastano 3-4 ritocchi alla rosa". In primis, serve un estremo difensore: a Sarri piace lo spagnolo Kepa. A destra poi un sostituto per Karsdorp, Hysay potrebbe rappresentare una buona soluzione. A centrocampo, se dovesse partire Diawara, pronto il sogno Jorginho, per cui Sarri ha scritto più di una lettera d'amore. Il toscano stravede poi per Borja Mayoral, un'altra punta arriverà. Ma prima di tutto va capito il futuro di Edin Dzeko.

