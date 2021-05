Juventus, video-bomba con l'arbitro Chiffi: "Raccomandato, vai a cac***", poi il regalo per ribaltare la partita

04 maggio 2021 a

a

a

Nuove polemiche sulla Juventus e sull’arbitro Chiffi. Dagospia ha rilanciato un video su quanto accaduto domenica scorsa a Udine, dove al termine del primo tempo i padroni di casa erano in vantaggio per 1-0 sui bianconeri allenati da Andrea Pirlo. In quella circostanza l’arbitro è stato letteralmente circondato da giocatori e dirigenti della Juventus, che lamentavano la mancata concessione di minuti di recupero. In campo è sceso anche il solito Fabio Paratici, che dalle immagini si vede chiaramente inveire contro Chiffi.

Inter, dopo lo scudetto "il ciclo Conte". Le mosse di Zhang sul mercato

Nel video sarebbero stati individuati alcuni insulti pesanti rivolti dai bianconeri all’arbitro: da “vai a cac***e” a “sei un raccomandato”, con Leonardo Bonucci che avrebbe detto “ca*** neanche un minuto dai” e con Cristiano Ronaldo che infine avrebbe esclamato “la prima volta qua in Italia che vedo una cosa così”. Nella ripresa la Juventus ha poi ribaltato il risultato proprio grazie a una doppietta firmata dall’attaccante portoghese. Ma a far discutere è stato soprattutto il gol del momentaneo pareggio, arrivato grazie ad un episodio molto polemico.

Cristiano Ronaldo, addio Juve. Voce su una scelta impensabile: "Dove andrà", colpo del secolo

Tale episodio era già stato commentato da Pierpaolo Marino - ds dell’Udinese - ai microfoni di Sky: “Sono un veterano purtroppo, o per fortuna, del campionato di Serie A, ma accadono ancora certe cose. Ci si aggrappa al mancato recupero del primo tempo per fare un baccano incredibile con Chiffi sperando di condizionarlo, e poi succede che a 7 minuti dalla fine prendi un rigore su una punizione fornita su un piatto d’argento a Cristiano Ronaldo”.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

Via Fonseca, dentro Sarri: rivoluzione Friedkin alla Roma (con un sogno a centrocampo)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.