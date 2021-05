Atalanta, Gian Piero Gasperini conteso: le due big d'Europa che vogliono il mister "mago"

06 maggio 2021 a

Al Tottenham è ora vacante una panchina, che in pochi si sentono di occupare. Uno dei nomi più pronunciati dai dirigenti del club londinese sarebbe quello di Gian Piero Gasperini. Allenatore di grande esperienza che, con la sua Atalanta non rappresenta ormai più una sorpresa, bensì una solida certezza. Molto vicino alla terza qualificazione in Champions League consecutiva con i bergamaschi, Gasperini sembra però un punto fermo dei nerazzurri. E questo si era altresì evidenziato nello scontro con il Papu Gomez, trasformatosi in un "o me, o lui" e che ha visto l'ex capitano nerazzurro preparare presto le valigie per la volta di Siviglia.

A Bergamo, mister Gasperini guadagna circa 3 milioni di euro a stagione, stipendio che pochi club di Serie A possono permettersi, a differenza di quelli inglesi (tra cui il Tottenham), decisamente più spendaccioni. L'approdo del Gasp agli Spurs sembra però difficoltoso. Da una parte per i nomi dei tanti tecnici che stanno girando per il post-Mourinho, come Maurizio Sarri e Marcelino Garcia. Dall'altra per l'interesse che l'allenatore sollecita anche in Italia, destinazione che sarebbe più gradita all'ex tecnico del Genoa. Sulla panchina nerazzurra dal 2016, Gasp si è fatto un certo nome anche a livello internazionale.

La realtà è che Gasperini non lascerà Bergamo per Londra, o almeno non lo farà per il Tottenham. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i Percassi sono consapevoli del fatto che devono mantenere il tecnico a tutti i costi, ma con un piano B, per un suo eventuale addio. Si pensa a Ivan Juric, che prima con il Crotone e ora con l'Hellas Verona, ha sempre sorpreso in panchina. L'Atalanta è una società sana e non ha bisogno di stravolgere rosa e tecnici. L'unico problema potrebbe insorgere nel momento in cui l'interesse della Juventus dovesse manifestarsi concretamente, oppure una big europea dovesse presentarsi a Zingonia con moneta sonante. Al momento, Gasp mira a chiudere l'ennesima stagione giocata a livelli stratosferici. Il futuro si vedrà dopo.

