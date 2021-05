Gigio Donnarumma, il ribaltone alla vigilia di Juventus-Milan: "L'intervento decisivo della famiglia"

08 maggio 2021 a

a

a

Domani sera Gigio Donnarumma, domenica 9 maggio, torna all’Allianz Stadium per la sfida decisiva per la qualificazione in Champions League. Una settimana fa esatta gli ultrà a Milanello gli hanno parlato chiaro: pretendevano che firmasse prima della grande sfida. Mino Raiola, il suo agente, raccoglie le proposte (da 10 milioni netti all’anno), ma in questi ultimi giorni di avvicinamento alla sfida il senso di appartenenza alla maglia rossonera sembra avere il sopravvento. Gigio e la sua famiglia sono contenti che Paolo Maldini abbia dato lo stop alle trattative annunciato da Paolo Maldini. La famiglia spinge, come 4 anni fa, ad un rinnovo. E anche la compagna Alessia è d'accordo.

Donnarumma, "incontro decisivo". Il fattore Champions: dal Milan alla Juventus, tutto pronto

La coppia si trova bene a Milano, non avverte l’esigenza di fare le valigie. Semmai c’era stata l’opportunità di andare a Parigi: ma anche allora i due non mostrarono alcuna frenesia. La partita con la Juve e l'eventuale qualificazioni in Champions potrebbe aiutare Donnarumma nella decisione di restare in rossonero. La differenza tra domanda ed offerta resta sempre alta: Maldini e Massara sono fermi a quota 8 milioni e non intendono andare oltre.

Mini-rinnovo e clausola (bassissima): Milan, l'ultimo disperato tentativo per tenersi Gigio Donnarumma

Nella strategia di Raiola, infatti, ci sono due opzioni: "pattuire una cifra (non alta) per l’eventuale vendita e prolungare il contratto al massimo per due anni, in modo da tenersi la porta aperta per una cessione a medio termine", scrive la Gazzetta dello Sport. Il Milan a tempo debito ha anche ragionato su queste variabili, ma poi tutto è passato in secondo piano. Adesso tocca veramente a Gigio decidere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.