Superlega, Maurizio Pistocchi: "Filtra una voce dalla Spagna". La Uefa spinge la Juventus verso il crac?

08 maggio 2021 a

a

a

Maurizio Pistocchi ha condiviso sul suo profilo Twitter una notizia-bomba che giunge dalla Spagna. “Secondo Juan Antonio Alcala, giornalista di CadenaCope, il presidente Uefa Ceferin ha già deciso le sanzioni per i club fondatori della Superlega: Barcellona, Juventus e Real Madrid saranno escluse dalle coppe europee per due anni”, ha riportato il noto giornalista sportivo. L’annuncio di tale decisione di portata storica dovrebbe avvenire subito dopo la finale di Champions League, che tra l’altro sarà un affare tra due club inglesi che avevano inizialmente aderito alla Superlega.

"Minacce intollerabili". Andrea Agnelli dichiara guerra all'Uefa: la situazione precipita

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, la Juventus potrebbe ritrovarsi in gravissime difficoltà economiche: due anni senza Champions, con la situazione già difficile a causa della pandemia, potrebbero rappresentare una pietra tombale sulle ambizioni bianconere nel medio termine. In attesa di conoscere le sanzioni dell’Uefa, i tre club non hanno voluto abbandonare il progetto della Superlega, come fatto invece dagli altri nove per evitare squalifiche: per loro tutto dovrebbe risolversi con sanzioni pecuniarie.

Neymar, roba da record: il Psg lo blinda fino al 2026. "Quanto guadagnerà all'anno", cifra irreale

Barcellona, Juventus e Real Madrid hanno deciso di diffondere un comunicato congiunto in cui si parla di “inaccettabili pressioni e minacce” e in cui si ribadisce “il nostro impegno e la nostra ferma volontà di discutere insieme, con rispetto e nell’osservanza dei principi di diritto ma scevri da intollerabili pressioni, le soluzioni più appropriate per la sostenibilità dell’intera famiglia calcio”.

Superlega, battaglia legale in vista? Juve, Real e Barça minacciano i "traditori": accordi violati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.