Juventus, Cristiano Ronaldo sotto accusa. Pirlo, parole pesantissime dopo il ko col Milan: "Con certi giocatori diventa difficile"

"Con certi tipi di giocatore diventa difficile". Andrea PIrlo, nel dopo-partita di Juventus-Milan, semra mettere sotto accusa Cristiano Ronaldo senza mai citarlo, come già aveva fatto Maurizio Sarri un anno fa. E forse non è un caso che il portoghese, peggiore in campo, sia contemporaneamente il miglior giocatore in stagione e quello più criticato tra i bianconeri. Accentratore, spesso involuto anche quando decisivo. In una parola, "condizionante". Troppo.



"Avevo un progetto in testa diverso, ma le cose non sempre sono andate bene - ha spiegato, affranto, Pirlo a Sky dopo l0 0-3 coi rossoneri che mette la Signora a fortissimo rischio di non qualificarsi per la prossima Champions League -. Non c'era un piano ben definito. Ma sono convinto che con questa squadra si può uscire da questa situazione. Ho delle cose in testa da fare, ma con certi tipi di giocatori diventa difficile. Se non sono riuscito a tirare fuori il meglio da questi giocatori è colpa mia. Sono alla Juve ed è doveroso far meglio. Se qualcosa non è andato per il verso giusto mi prendo tutte le responsabilità. Io sono a capo di questa squadra, quindi la colpa è mia".



"Quando hai due o tre giocatori che non riescono a dare il meglio in queste partite vai in difficoltà", aggiunge, chiarendo però di aver visto la squadra bene in settimana. "Ci siamo allenati bene, con la giusta mentalità, convinti di fare una grande partita. Purtroppo non è stato così. Gli episodi hanno indirizzato la partita e siamo calati. Tante componenti non sono andate bene, tante cose non hanno funzionato. Devo rivedere la partita e parlarne con i ragazzi". "Dimissioni? Io non mi metto da parte, il mio lavoro va avanti. Penso di poter fare meglio e di uscire assieme alla squadra da questo periodo. Continuerò a fare il mio lavoro finché sarà possibile".

