Juventus, "Andrea Pirlo resta in panchina". Indiscreto-Di Marzio, la scelta (ma i bianconeri rischiano l'esclusione dalla Serie A)

La Juventus sta vivendo il peggior momento dell’ultimo decennio, e sullo sfondo c’è il dettaglio della Superlega che è tutt’altro che secondario. Nonostante la disfatta con il Milan, che si è imposto per 3-0 allo Stadium, e il cammino verso la Champions League che si è complicato pesantemente, Andrea Pirlo dovrebbe rimanere in panchina per le ultime partite di questo campionato da dimenticare per i bianconeri. Stando alle indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, non ci sono conferme su vertici in corso che potrebbero sancire un ribaltone in panchina.

Il vice Igor Tudor sarebbe la soluzione più semplice, l’unica possibile per traghettare la squadra alla conclusione della Serie A, ma secondo Di Marzio la Juve non cambierà allenatore adesso. Anche perché la squadra sta mostrando tanti problemi, la guida tecnica è solo uno di questi: non capitava da 10 anni che i bianconeri fossero fuori dalla zona Champions nel girone di ritorno. Quando mancano solo tre partite, si ritrovano infatti al quinto posto in classifica, a -3 dall’Atalanta e dal Milan e a -1 dal Napoli.

Sullo sfondo rimane sempre il caso Superlega, con la Juve che a prescindere dal piazzamento in Serie A rischia concretamente l’esclusione dalle coppe europee per un paio di anni: ciò sconvolgerebbe tutti i piani societari. Ma a mettere pressione sui bianconeri è anche Gravina, presidente della Figc: “Le norme sono chiare, se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole e valgono per tutti”.

