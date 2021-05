Milan, tegola-Ibrahimovic: addio allo svedese nel rush-Champions? Ginocchio, ecco il primo verdetto

10 maggio 2021 a

Sui tifosi del Milan piove la tegola Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese uscito al 66' del match contro la Juve per un problema al ginocchio sinistro, effettuerà martedì 11 maggio la risonanza magnetica per chiarire le sue condizioni. I tempi di recupero non sono ancora certi, il ginocchio è ancora gonfio, ma con tutta probabilità salterà sia il Torino, nel turno infrasettimanale di mercoledì, che il Cagliari, domenica. Insomma, due delle ultime tre partite nella corsa Champions League.

Il tecnico Pioli spera di poterlo avere almeno per l'ultima giornata di campionato nella sfida di Bergamo contro l'Atalanta, magari con la qualificazione Champions già in tasca. Infatti secondo alcuni esami strumentali già effettuati si sarebbe scongiurato un lungo stop e un infortunio grave.

C'è cautela per quanto riguarda la gamba coinvolta, la stessa degli altri guai patiti in questa annata: la sinistra, dove aveva già rimediato una lesione al bicipite femorale, una soffusione emorragica al soleo, una lesione all’adduttore e un altro risentimento al polpaccio. Un peccato per il Milan che perde un riferimento importante per le prossime due sfide decisive per la lotta alla Champions, ma anche per Ibra che è a sole due gare dalle 100 presenze in campionato in maglia rossonera. Traguardo che quindi, a meno di miracoli, toccherà nel torneo 2021-22. Stagione travagliata in termini fisici, scrive la Gazzetta, per lo svedese. Fin qui Ibra ha infatti saltato, fra coppe e campionato, 21 partite (su un totale di 50) fra covid e problemi muscolari.

