Gigi Buffon alla Roma? Il richiamo di Mourinho, "decido entro un mese"

14 maggio 2021 a

a

a

E se Gianluigi Buffon sbarcasse a Roma, sponda giallorossa? Il portiere che ha fatto la storia della Nazionale e della Juventus ha già annunciato l’addio ai bianconeri al termine di questa stagione, ma non intende ancora ritirarsi: classe 1978, si sente ancora in grado di giocare a certi livelli, come ha dimostrato nel corso di questa stagione in cui ha risposto sempre presente quando chiamato in causa da Andrea Pirlo.

"Un pizzino ad Agnelli e ai senatori". Gigi Buffon, l'addio molto sospetto: altro terremoto in casa Juve?

La voglia di Buffon di continuare per almeno un altro anno potrebbe incontrarsi con la necessità della Roma di trovare un portiere affidabile: la prima scelta sarebbe Musso dell’Udinese, che però ha un costo importante e non secondario in tempi di pandemia, mentre Buffon arriverebbe a parametro zero. Con Pau Lopez dato in partenza e Antonio Mirante che è in scadenza, i giallorossi hanno assolutamente bisogno di un nuovo numero uno tra i pali. Tra l’altro per Gigi potrebbe rappresentare uno stimolo in più la presenza di Josè Mourinho, che è già stato annunciato in qualità di nuovo allenatore giallorosso.

Gigi Buffon al Milan, una clamorosa voce di mercato: l'imprevedibile intreccio con Donnarumma

Lo Special One è già al lavoro, come testimoniato da un breve video pubblicato dal diretto interessato, che si è mostrato mentre studia gli attuali giocatori della Roma, che tra un paio di mesi saranno ai suoi ordini. Tra l’altro Buffon ha già ricevuto offerte dall’estero, ma ovviamente preferirebbe rimanere in Italia: secondo Tuttosport, la risposta sul suo futuro arriverà tra 20-25 giorni.

"Fine di un ciclo, tolgo il disturbo". Altra bomba in casa-Juve, Gigi Buffon annuncia l'addio con queste parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.