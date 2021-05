Lorenzo Sonego, il sogno continua: batte Rublev e va in semifinale contro Djokovic

15 maggio 2021 a

a

a

Lorenzo Sonego continua a sognare conquistando una storica semifinale agli Internazionali d'Italia: ha battuto in rimonta 3-6, 6-4, 6-3 il russo Rublev, n°7 del mondo. Affronterà Djokovic, campione in carica, che ha superato il greco Tsitsipas. Per Sonego è la prima semifinale a Roma e in un Masters 1000, battendo il numero 7 del mondo Rublev, per la prima volta in carriera. L'Italia riporta così un suo giocatore tra i migliori quattro al Foro Italico dopo 14 anni: l'ultimo a riuscirvi fu Filippo Volandri nel 2007.

Fognini e Berrettini a valanga, è grand'Italia agli Australian Open: sei azzurri al secondo turno

Sonego, nel 2021 sul rosso, ha un record personale di 9-1 e ha anche battuto in serie due Top-10 come Thiem e, appunto, Rublev. Oggi, sabato 15 maggio nel tardo pomeriggio, affronterà il n°1 del mondo e campione in carica, Novak Djokovic. Il serbo ha battuto Stefanos Tsitsipas, rimontando quando era sotto di un set e di un break, sia nel secondo che nel terzo parziale. Per Djokovic è l'11esima semifinale al Foro (10-1 il bilancio). Uno il precedente tra i due giocatori, nel quarto di finale dell'ATP di Vienna 2020, quando Sonego si impose 6-2, 6-1.

Jannik Sinner "benedetto" anche da Djokovic. Fabrizio Biasin: con tre mosse diventerà un asso



Soddisfatto al termine del match: "Emozione incredibile, gioco da quando sono piccolo ed è un sogno essere in semifinale nel mio torneo proferito con le persone che fanno il tifo per me. Il pubblico mi ha dato una grande mano" e sulla sfida con Novak Djokovic ha aggiunto: "È un momento emozionante per me, fare una semifinale con Novak è incredibile. Ora penso solo a fare del mio meglio e a viverla con il sorriso. Sto giocando il mio miglior tennis", ha concluso il tennista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.