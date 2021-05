MotoGp, caos a Le Mans: vince Miller sotto la pioggia, Bagnaia perde la vetta iridata

16 maggio 2021 a

Trionfo Ducati a Le Mans. Jack Miller fa il bis e vince anche il Gp di Francia, quinto gara del Mondiale, precedendo il francese Johann Zarco, pilota della Ducati Pramac. Terzo gradino del podio per Fabio Quartararo, su Yamaha. Quarto posto per l'altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Quinto Danilo Petrucci (Ktm) che precede Alex Marquez (Honda). Settimo Nakagami, davanti a Pol Espargaro. A chiudere la top ten Lecuona che precede Vinales.

Chi incassa una battuta a vuoto sono la Suzuki e Marc Marquez. La Casa di Hamamatsu vede cadere i suoi piloti - Rins due volte - e va in tilt nelle fasi immediatamente precedenti e successive al cambio moto: la vetta del mondiale e le speranze di avvicinarla si allontanano. Marc Marquez, invece, ha fatto capire di avere sempre la stessa tempra battagliera di prima: trovatosi al comando dopo il flag to flag non si è risparmiato, cadendo e perdendo una grossa occasione. Tornato in azione nelle retrovie ha iniziato una forsennata rimonta, con tempi eccezionali, finendo però alla fine di nuovo nella ghiaia. Il braccio ha retto, la grinta è quella di sempre, ma a Marc serve ancora tempo per tornare nelle sue consuete posizioni. Bravo, restando in famiglia, suo fratello Alex, 6°. Per Valentino Rossi undicesimo posto.

