Alessandro Talotti, atletica in lutto: morto di tumore a 40 anni il campione di salto in alto

Non ce l'ha fatta Alessandro Talotti. Il campione italiano di salto in alto nel 2000 e nel 2004, si è spento nella giornata di ieri, domenica 16 maggio 2021, alla fine di una lunghissima battaglia contro un tumore all'intestino. L'altista era stato colpito dalla malattia quando era ancora consigliere federale della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Nato a Udine nel 1980, Alessandro Talotti avrebbe compiuto 41 anni il prossimo 7 ottobre. Dal 2018 era sposato con la triestina Silvia Stibilj, campionessa mondiale in carica della disciplina solo dance di pattinaggio a rotelle.

L'atleta, due volte campione italiano, aveva rappresentato la Nazionale azzurra alle Olimpiadi di Atene nel 2004 e di Pechino nel 2008. Oltre alla partecipazione alle due Olimpiadi e agli ottimi piazzamenti nei campionati nazionali, Talotti mancò di un soffio il podio ai campionati europei all'aperto del 2002, tenutisi a Monaco. L'anno successivo sabaragliò la concorrenza di un certo livello nella coppa europa indoor a Lipsia con un 2,28. A Firenze saltò a 2 e 30, secondo in Coppa Europa all'aperto, nonché suo primato. Nel 2005 il 2,32, rimasto primato italiano indooor per ben 8 anni.

Alessandro Talotti ha gareggiato per la Libertas Udine, poi è passato ai carbinieri per poi tornare nuovamente a gareggiare con la Libertas. Poco prima di morire, Talotti ha sposato Silvia Stibilij il 7 maggio con una cerimonia privata. L'atleta lascia moglie e il piccolo Elio nato il 30 ottobre 2020. Silvia Stibilij ha deciso di porgere un ultimo saluto ad Alessandro tramite un post condiviso sui social: "Buonanotte Angelo mio. Grazie per tutte le cose spettacolari che abbiamo vissuto assieme... Grazie per il dono più grande che i hai lasciato... Grazie per essere stato semplicemente te stesso! Ti amo ora e per sempre" ha scritto Silvia.

